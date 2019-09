Ministrstvo: Prepoved predelave odpadkov v Termitu velja tudi po 13. oktobru

Ljubljana, 18. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je danes potrdilo torkove navedbe družbe Termit, da prepoved delovanja Termitove naprave za predelavo odpadkov velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja in ne do 13. oktobra. Ta datum je navajal župan Občine Moravče Milan Balažic.