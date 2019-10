Golubović v odnosih med koalicijo in Levico poudaril pomen dialoga

Ljubljana, 4. oktobra - Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je po zaostritvi razmerij med koalicijo in Levico poudaril pomen dialoga in spoštovanja partnerjev. Ob tem je kritičen tudi do koalicijske DeSUS, ki je danes vložila dopolnilo k interventnemu zakonu za izredno uskladitev pokojnin.