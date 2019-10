V SAB ne izključujejo možnosti vložitve lastnega dopolnila

Ljubljana, 4. oktobra - V SAB so razočarani nad dopolnilom, ki ga je danes vložila poslanska skupina DeSUS za izredno uskladitev pokojnin v letu 2020, je povedala vodja poslanske skupine Maša Kociper. Ob tem ni izključila možnosti, da tudi SAB vloži dopolnilo za višje izplačilo letnega dodatka upokojencem, pri katerem so v stranki že vztrajali, a so ga zavrnili v DeSUS.