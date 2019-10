V DeSUS za izredno uskladitev pokojnin v letu 2020 z dopolnilom

Ljubljana, 4. oktobra - V DeSUS so danes vložili dopolnilo k predlogu vladnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021. V skladu z dopolnilom bi se pokojnine prihodnje leto izredno uskladile za en odstotek že ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu in ne šele ob več kot triodstotni.