Ljubljana, 26. septembra - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se bodo pokojnine decembra izredno uskladile v višini 1,5 odstotka, kot to v primeru več kot štiriodstotne gospodarske rasti v minulem letu določa zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, so sporočili z vlade.