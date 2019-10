Amsterdam, 4. oktobra - Mineva 350 let od smrti nizozemskega slikarja Rembrandta van Rijna. Ob obletnici smrti enega največjih slikarjev vseh časov in najpomembnejšega nizozemskega slikarja 17. stoletja so v amsterdamskem Rijksmuseumu v prvi polovici leta pripravili razstavo Vsi Rembrandti Rijksmuseuma, 11. oktobra pa bodo odprli razstavo Rembrandt - Velazquez.