V amsterdamskem Rijksmuseumu prvič na ogled vsi Rembrandti iz zbirk muzeja

Amsterdam, 15. februarja - V amsterdamskem Rijksmuseumu je od danes na ogled razstava Vsi Rembrandti, na kateri so prvič v zgodovini muzeja predstavljena vsa dela nizozemskega slikarja Rembrandta van Rijna (1606-1669) iz zbirk muzeja. Postavitev, ki združuje 22 slik, 60 risb in 300 grafik, so pripravili ob letošnji 350. obletnici umetnikove smrti.