V Rijksmuseumu začeli restavrirati Rembrandtovo mojstrovino

Amsterdam, 9. julija - V amsterdamskem Rijksmuseumu se je začelo restavriranje Rembrandtove mojstrovine Nočna straža, ki ga je mogoče spremljati v živo. Okrog znamenite slike so postavili stekleno kletko in obiskovalci lahko od ponedeljka opazujejo restavratorje pri delu. Dolgotrajen in drag postopek je mogoče spremljati tudi prek interneta.