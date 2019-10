Na konferenci poziv k definiciji in ukrepom proti energetski revščini

Ljubljana, 2. oktobra - Energetska revščina postaja vse bolj prepoznana kot problem, ki zahteva ustrezno in učinkovito naslavljanje s strani državnih akterjev. Treba je oblikovati ustrezno definicijo in nato ukrepe za zmanjšanje energetske revščine, je bilo mogoče slišati na današnji konferenci Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni.