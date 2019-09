Predlog zakona o podnebni politiki v enomesečni javni obravnavi

Ljubljana, 12. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je v enomesečno javno obravnavo podalo predlog zakona o podnebni politiki, katerega glavni cilj je doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Ministrstvo bo pripombe in predloge do 12. oktobra sprejemalo na elektronskem naslovu gp.mop@gov.si.