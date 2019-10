Ob obletnici umora pozivi k pravici za Hašodžija

Rijad/Istanbul, 2. oktobra - Organizacije za zaščito človekovih pravic so ob današnji prvi obletnici krutega umora do oblasti kritičnega savdskega novinarja Džamala Hašodžija od savdskih oblasti zahtevale transparentnost. Tudi Hašodžijevi prijatelji so danes na slovesnosti pred savdskim konzulatom v Istanbulu, kjer so ga ubili, terjali pravico.