Pred letom dni svet pretresel umor Hašodžija

Rijad, 2. oktobra - Pred letom dni je svet pretresel umor do oblasti kritičnega savdskega novinarja Džamala Hašodžija, ki so ga na izjemno krut način ubili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Smrt novinarja tudi danes preganja Savdsko Arabijo in predvsem prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki se otepa očitkov, da je za umor vedel in ga verjetno celo ukazal.