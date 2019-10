Umor novinarja Hašodžija še vedno preganja Savdsko Arabijo

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Rijad, 1. oktobra - Izjemno krut umor do oblasti kritičnega savdskega novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu je pred letom dni pretresel svet. Smrt novinarja tudi danes preganja Savdsko Arabijo in njenega dejanskega vladarja, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki se otepa očitkov, da je za umor vedel in da ga je verjetno celo ukazal.