Nadaljuje se ponovno razčiščevanje streljanja na Titovi v Mariboru

Maribor, 30. septembra - V nadaljevanju ponovljenega sojenja Senadu Softiću, ki ga tožilstvo bremeni umora in povzročitve splošne nevarnosti na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma, so danes na mariborskem okrožnem sodišču med drugim zaslišali moškega, ki je ob dogodku poklical policijo, tri policiste in prijateljico nekdanje žene obtoženega.