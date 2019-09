Na sojenju za umor na Titovi v Mariboru pričali svojci žrtve in oškodovanci

Maribor, 24. septembra - Na mariborskem sodišču se je z zaslišanjem prič danes nadaljevalo ponovljeno sojenje Senadu Softiću, ki ga tožilstvo bremeni umora in povzročitve splošne nevarnosti v krvavem obračunu na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma, v katerem je pod njegovimi strel umrl 52-letni Rado Mitrović. Kot priče so nastopili svojci umrlega in oškodovanci.