Senadu Softiću za umor sredi ceste v Mariboru 26 let zapora

Maribor, 14. februarja - Senadu Softiću, ki je že lani priznal, da je sredi belega dne streljal sredi polnega križišča v Mariboru v avtomobil in v njem ubil domnevnega ženinega prijatelja, so danes na mariborskem okrožnem sodišču izrekli kazen 26 let zapora. Sodba še ni pravnomočna in pričakovati je, da se bo obramba pritožila.