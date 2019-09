Lavrov kritiziral Zahod, pakistanski premier posvaril pred jedrskim spopadom z Indijo

New York, 28. septembra - V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev na začetku zasedanja 74. Generalne skupščine ZN so v petek poleg slovenskega premierja Marjana Šarca nastopili med drugim ruski zunanji minister Sergej Lavrov, indijski premier Narendra Modi in pakistanski premier Imran Khan ter predstavnica Venezuele.