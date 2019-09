Svetovni voditelji začeli splošno razpravo na zasedanju GS ZN

pripravila Sara Erjavec Tekavec

New York, 24. septembra - Voditelji držav so danes začeli splošno razpravo v okviru 74. zasedanja 193-članske Generalne skupščine Združenih narodov. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je posvaril pred velikim razkolom v svetu, ameriški predsednik Donald Trump pa je zavrnil globalizem, saj da prihodnost pripada domoljubom in ne globalistom.