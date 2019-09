Tusk v GS ZN za multilateralizem

New York, 26. septembra - Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se je danes v govoru na splošni razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN zavzel za multilateralizem. "V mojem političnem slovarju sta globalizem in solidarnost isto," je dejal. Povedal je, da je njegov zadnji govor pred ZN v tej vlogi odgovor na izjave, ki so bile na zasedanju izrečene pred dvema dnevoma.