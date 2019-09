V Krškem arheološka izkopavanja pred prenovo Valvasorjeve knjižnice

Krško, 29. septembra - V Krškem so se po tem, ko so tamkajšnji svetniki julija potrdili projekt gradnje prizidka in prenove tamkajšnje Valvasorjeve knjižnice, pred tednom začela terenska dela. Začeli so jih z arheološkimi raziskavami, ki jih nameravajo predvidoma končati sredi novembra, hkrati je stekla priprava terena za gradnjo temeljne plošče prizidka.