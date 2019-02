V Občini Krško za naložbe letos 17 milijonov evrov

Krško, 3. februarja - Krški svetniki so na nedavni seji sprejeli odlok o letošnjem proračunu, načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2022 ter letni športni program. Prihodki občine bodo letos dosegli 40,6 milijona evrov in odhodki 41,4 milijona evrov, nekaj manj kot 17 milijonov evrov bo občina namenila naložbam.