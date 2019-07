Krški svetniki potrdili prenovo mestne Valvasorjeve knjižnice

Krško, 10. julija - Krški svetniki so na svoji julijski seji med drugim potrdili projekt gradnje prizidka in prenove tamkajšnje Valvasorjeve knjižnice. Krška občina načrtuje, da bodo naložbo v skupni vrednosti sedem milijonov evrov izvedli do leta 2022. Nekaj manj kot 400.000 evrov bo zaradi gradnje energijsko varčne stavbe za omenjeno naložbo dobila iz Eko sklada.