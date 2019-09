Marijan Križman novi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB

Ljubljana, 26. septembra - Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na današnji seji za novega predsednika zveze izvolil Marijana Križmana, ki je na vrhu omenjene veteranske organizacije nasledil Tita Turnška. Križman je bil do zdaj podpredsednik zveze in predsednik Združenja borcev in protifašistov v Kopru.