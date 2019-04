Pahor in predstavniki ZZB NOB poudarili pomen negovanja spomina na vrednote NOB

Ljubljana, 26. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je v počastitev dneva boja proti okupatorju danes sprejel predstavnike vodstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Pogovarjali so se o pomenu zgodovinskega spomina na upor proti okupatorju sredi prejšnjega stoletja za obstoj in razvoj slovenskega naroda. Poudarili so pomen negovanja spomina na vrednote NOB.