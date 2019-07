ZZB NOB opozarja, da zadnje poškodovanje spomenikov v prestolnici ni osamljen dogodek

Ljubljana, 4. julija - V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije menijo, da so vse bolj vprašljiva ozadja pogostih napadov na slovensko preteklost. Opozarjajo namreč, da so spomeniki in znamenja NOB v zadnjem času pogosto tarča napadov in da zadnje poškodovanje spomenikov v prestolnici ni edini takšen dogodek.