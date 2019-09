Odpoved Adrijinih letov povečala zanimanje novih prevoznikov za Ljubljano

Brnik, 26. septembra - Odpovedi letov Adrie Airways so povzročile rast povpraševanja, boljšo zasedenost letal in povečevanje zmogljivosti pri prevoznikih, ki z Brnika že letijo, so za STA pojasnili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem. Povečalo se je tudi zanimanje novih prevoznikov za letenje na Letališče Jožeta Pučnika.