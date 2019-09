Letala Adria Airways na tleh še vsaj do petka

Ljubljana, 25. septembra - Adria Airways tudi v četrtek in petek ne bo izvajala letov, izjema bosta večerna leta v Frankfurt in nazaj, so danes sporočili iz letalskega prevoznika. V vodstvu družbe, ki ji brez izvedljivega načrta finančnega prestrukturiranja grozi odvzem operativne licence, zagotavljajo, da nadaljujejo aktivne pogovore s potencialnimi novimi lastniki.