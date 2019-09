Počivalšek: Glede Adrie Airways bomo poskušali hitro ukrepati

Ljubljana, 25. septembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes ponovil, da je država pripravljena pomagati Adrii Airways, katere letala so že drugi dan prizemljena. "Adria potrebuje celovito lastniško, finančno in poslovno prestrukturiranje, v okviru teh možnosti bomo iskali rešitve," je dejal in dodal, da bodo poskušali ukrepati hitro.