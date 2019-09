Na kmetijskem ministrstvu odslej tudi Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Ljubljana, 26. septembra - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredo potekala ustanovna seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Seje se je udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, ki je izpostavila pomembnost nove strategije razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane po letu 2020, ki jo pripravljajo na ministrstvu.