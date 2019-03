Svet za čebelarstvo o osnutku programa ukrepov do 2022

Ljubljana, 13. marca - Svet za čebelarstvo se je danes na prvi seji posvetil osnutku programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letih od 2020 do 2022. Cilji so ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele, enakomerno poseljenost čebeljih družin po Sloveniji, ohraniti kakovost in varnost medu ter čebeljih pridelkov in povečati stopnjo samooskrbe z medom.