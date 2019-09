Na kmetijskem ministrstvu zaživel Svet za vinogradništvo in vinarstvo

Ljubljana, 25. septembra - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes potekala ustanovna seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Seje sveta, ki si med drugim želi povečati izvoz, stabilizirati domači trg in ohraniti vinogradniške površine, se je udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, ki je izpostavila pomembnost sektorja in vinarske tradicije.