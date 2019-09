Zlata priznanja letos osmim inovacijam

Brdo pri Kranju, 26. septembra - GZS je danes v okviru Dneva inovativnosti 17. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javnoraziskovalnih zavodih. Podelili so osem zlatih priznanj, dve posebni priznanji za mlado podjetje, 26 srebrnih priznanj, štiri bronasta priznanja in štiri priznanja za prispevek na področju inovativnosti.