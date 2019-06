Zasavska gospodarska zbornica nagradila najboljše inovacije

Zagorje ob Savi, 13. junija - Zasavska gospodarska zbornica je danes v Zagorju ob Savi podelila pet zlatih, 10 srebrnih in pet bronastih priznanj. Na razpis za letošnje inovacije je prispelo 20 prijav, ki so jih poslale gospodarske družbe, razvojni center, pet inštitucij in ekipe inovatorjev posameznikov iz Zasavja. Skupno pa je sodelovalo 84 inovatorjev.