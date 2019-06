Slovenija in Romunija z največjim padcem inovacijske uspešnosti v EU

Bruselj, 17. junija - Uspešnost EU na področju inovacij se je od leta 2011 v povprečju povečala za 8,8 odstotka. Kot so sporočili iz Bruslja, se je inovacijska uspešnost v zadnjih osmih letih povečala v 25 državah unije, najbolj v Litvi, Grčiji, Latviji, Veliki Britaniji, Estoniji, na Malti in Nizozemskem, najbolj pa se je zmanjšala v Romuniji in Sloveniji.