Levica v DZ vložila zakon za ukinitev dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 25. septembra - Levica je danes v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona, s katerim želijo ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predlog so vsebinsko v večji meri uskladili s koalicijo, pogajanja o finančnem delu ukinitve pa so še v teku, so pojasnili v stranki. Z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja pa pogojujejo svojo podporo proračunu.