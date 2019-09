Vatovec: V Levici pričakujemo temeljito predstavitev proračuna

Ljubljana, 17. septembra - V poslanski skupini Levica pričakujejo temeljito predstavitev proračuna za prihodnji dve leti in spoštovanje sporazuma z vlado na tej točki. Danes so gostili predstavnike finančnega ministrstva, ki pa podrobnosti niso predstavili, ministra Andreja Bertonclja ni bilo, je pojasnil poslanec Matej T. Vatovec in ponovil pogoje za podporo proračunu.