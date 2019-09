Mesec: Po zdaj znanih podatkih proračun ni razvojen in socialen

Ljubljana, 19. septembra - Po besedah poslanca Levice Luke Mesca ni moč vedeti, ali je proračun za prihodnji dve leti razvojen in socialen, kot pravita premier Marjan Šarec in minister Andrej Bertoncelj, a po njim znanih podatkih temu ni tako. Med drugim naj bi se ukinjal dodatek za delovno aktivnost, namesto v raziskave in razvoj pa naj bi sredstva šla v obrambo, je dejal.