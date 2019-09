Predlaganim spremembam pri usklajevanju transferjev bodo v Levici nasprotovali, v SDS pa jih ne bodo podprli

Ljubljana, 25. septembra - DZ je v nadaljevanju današnjega dela seje prešel na obravnavo vladnega predloga sprememb zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki predvideva usklajevanje transferjev enkrat letno. Podporo predlogu so napovedali v koaliciji, NSi in SNS. V SDS ga ne bodo podprli, v Levici pa mu bodo nasprotovali.