Hotelirji bodo zaradi težav Adrie Airways skupaj iskali rešitve za goste

Ljubljana, 24. septembra - Težave Adrie Airways vplivajo tudi na hotelirje, ki bodo v sredo na sestanku s Turizmom Ljubljana in prevoznikoma GoOpti in Nomago, ki povezujeta Ljubljano z letališči, iskali možne rešitve. "Samo v Hotelu Slon in City hotelu imamo dnevno odpovedanih približno pet odstotkov rezervacij," je za STA pojasnil direktor teh hotelov Gregor Jamnik.