Zakonski predlog za alternative Adrijinim povezavam v kratkem na vlado

Ljubljana, 24. septembra - Ministrstvo za infrastrukturo je v luči težav Adrie Airways, ki je začasno prizemljila letala, pripravilo predlog zakona, ki bi, če bo to potrebno, omogočil subvencioniranje nekaterih letalskih linij. Predlog zakona je že medresorsko usklajen in ga bodo predvidoma še ta teden poslali v vladno obravnavo, so za STA pojasnili na ministrstvu.