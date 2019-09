Na brniškem letališču zaradi odpovedi Adrijinih letov veliko nejevolje

Brnik, 24. septembra - Pred informacijskimi okenci Adrie Airways na brniškem letališču se vijejo dolge vrste. Potniki so zaradi odpovedi vseh Adrijinih letov nejevoljni, še posebej zato, ker so za odpovedi večinoma izvedeli šele na letališču. Nekateri so kritični tudi, da jim Adria ne pomaga pri reševanju nastalih težav.