Zaradi sovražnega govora odpustili varnostnika v Klubu K4

Ljubljana, 23. septembra - Varnostnika v Klubu K4, ki je v petek v komunikaciji z obiskovalcem lokala uporabil sovražni govor, ta pa je o tem spregovoril na družbenem omrežju, so odpustili. Predstavniki lokala in vodstvo družbe Gast Ent., ki upravlja z njim, obžalujejo, da je prišlo do nedopustnega dogodka.