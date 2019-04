Na posvetu urada za mladino danes spregovorili o sovražnem govoru

Ljubljana, 19. aprila - Urad RS za mladino je za izobraževalce, mladinske delavce, mlade in tudi širšo javnosti danes pripravil posvet na temo preprečevanja sovražnega govora med mladimi. O sovražnem govoru in tudi tem, kakšne posledice lahko ima in kako se nanj odzvati, so spregovorili na okrogli mizi, predstavili pa so tudi nedavno izdan priročnik Zmoremo!