Lobnik: Prioriteta delovanja v prihodnje preprečevanje diskriminacije na delovnih mestih

Ljubljana, 15. novembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu predal poročilo za leto 2017. Lobnik mu je predstavil področje svojega delovanja in začrtane prioritete v naslednjem letu. To bo vsekakor preprečevanje diskriminacije na delovnih mestih in pri zaposlovanju, je v izjavi za javnost dejal Lobnik.