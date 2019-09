V kombiju prevažal 16 tujcev

Ormož/Maribor, 23. septembra - Ormoški policisti so v nedeljo zvečer v Trgovišču ustavili kombinirano vozilo italijanskih registrskih oznak, ki ga je vozil 29-letni Indijec s prebivališčem v Italiji. V vozilu je bilo 16 Pakistancev, ki so nezakonito vstopili v našo državo iz Hrvaške, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.