Avstralec iz Indije skušal pretihotapiti za 2,6 milijona evrov amfetamina

New Delhi, 22. septembra - Varnostniki na letališču v indijski prestolnici New Delhi so danes pridržali Avstralca, ki je imel pri sebi sedem kilogramov amfetamina, ki bi na trgu dosegel vrednost 2,6 milijona evrov. Skušal ga je pretihotapiti v Melbourne, drogo pa je varnostnik našel v dvojnem dnu njegove torbe.