Indonezijsko sodišče na smrt obsodilo francoskega tihotapca drog

Džakarta, 20. maja - Indonezijsko sodišče je danes zaradi tihotapljenja drog na smrt obsodilo Francoza Felixa Dorfina. Aretirali so ga septembra lani, ko so na letališču na otoku Lombok pri njem našli kovček z okoli tremi kilogrami prepovedanih drog, med drugim ekstazija in amfetamina. Tožilstvo je sicer zanj zahtevalo 20-letno zaporno kazen.