Pripor za osumljenca preprodaje droge za posilstvo

Koper, 13. avgusta - Koprski policisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazensko ovadili 25-letnika, ki so ga dobili z več plastenkami snovi, ki je derivat t. i. droge za posilstvo. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru je zanj odredil pripor.