Volkovi ponoči nad Poljanami pobili več kot 30 ovc

Poljane nad Škofjo Loko, 12. septembra - V vasi Dolenja Žetina na območju Poljan se je ponoči zgodil pokol več kot 30 ovc, so sporočil iz Sindikata kmetov Slovenije. Oškodovani rejec Janez Bogataj je za STA povedal, da je ovce nedvomno poklalo krdelo volkov. To je prvi takšen napad na poljanski strani Blegoša, težave pa so v minulih mesecih že imeli na selški in cerkljanski strani.