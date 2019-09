Stroka za premislek o sistemu upravljanja velikih zveri v državi

Ljubljana, 17. septembra - Medtem ko se v zadnjem času vrstijo različni predlogi za spremembo upravljanja z velikimi zvermi v državi, od popolne zaščite do drastičnega posega v populaciji medveda in volka, stroka opozarja, da nepremišljeni ukrepi lahko povzročijo več škode kot koristi. Trajne rešitve lahko temeljijo le na znanju in konsenzu, so poudarili strokovnjaki.